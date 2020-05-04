عيادتك في العاصمة الادارية بالخصم الكبير للجيش الابيض

(للتقسيط)
|الخصم الكبير للجيش الابيض علي العيادات في العاصمة الادارية بمول sixty بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية ومدينة الفنون والثقافة ودار الاوبرا المصرية واكبر مجمع سينما ومسارح عيادتك 66م تشطيب كامل بالتكييفات بالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر والحق الخصم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|231,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059002
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