عيادتك علي اجمل فيو في العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)
|امتلك عيادتك علي اجمل فيو بالعاصمة الادارية الجديدة تطل علي اكبر لاند سكيب في مول sixty في اميز مكان بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية و وسط عدد كبير من الموظفين والسكان وعيادتك 68م تشطيب كامل بالتكييفات بالتقسيط المريح وبدون مقدم وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 عشان تعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|236,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057233
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