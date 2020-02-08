عيادتك علي اجمل فيو بالعاصمة الادارية بدون مقدم

(للتقسيط)
|امتلك عيادتك علي اجمل فيو للاند سكيب وامام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وقريب من مدينة الفنون والثقافة التي تضم دار الاوبرا المصرية الجديدة واكبر مجمع سينما ومسارح ومساحة عيادتك 75م تشطيب كامل بالتكييفات وكل ده بالتقسيط المريح وبدون مقدم وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|218,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052011
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