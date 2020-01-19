عيادتك دلوقتى بموقع متميز فى Paris Mall

(للبيع)
|بموقع متميز جدا هتمتلك عيادتك 62 م تشطيب كامل وبالتكيفيات فى Paris Mall قريب من الحى الحكومى والنهر الاخضر والمدينة الرياضية بواجهه بانورامية مميزة ع برج ايفيل والنافورة الراقصة كل ده عندنا فى Paris Mall بانظمة سداد مختلفة وهتقسطها بعد الاستلام باطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك عيادتك فى Paris Mall
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|496,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049656
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