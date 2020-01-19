عيادتك دلوقتى بموقع متميز فى Paris Mall

بموقع متميز جدا هتمتلك عيادتك 62 م تشطيب كامل وبالتكيفيات فى Paris Mall قريب من الحى الحكومى والنهر الاخضر والمدينة الرياضية بواجهه بانورامية مميزة ع برج ايفيل والنافورة الراقصة كل ده عندنا فى Paris Mall بانظمة سداد مختلفة وهتقسطها بعد الاستلام باطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك عيادتك فى Paris Mall