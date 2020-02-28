عيادتك تشطيب كامل بالتكييفات في العاصمة الادارية

(للبيع)
|عيادتك بالعاصمة الادارية الجديدة في مكان مميز جدا ملئ بالسكان والموظفين بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام اكبر مجمع سينما ومسارح ومتحف وطني ضخم وخدمات تانية كتير وعيادتك 45م تشطيب كامل بالتكييفات وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|135,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054722
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