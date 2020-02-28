عيادتك تشطيب كامل بالتكييفات في العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عيادتك تشطيب كامل بالتكييفات في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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عيادتك بالعاصمة الادارية الجديدة في مكان مميز جدا ملئ بالسكان والموظفين بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام اكبر مجمع سينما ومسارح ومتحف وطني ضخم وخدمات تانية كتير وعيادتك 45م تشطيب كامل بالتكييفات وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 135,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/3/2020
رقم الإعلان: 2054722
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