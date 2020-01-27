عيادتك تشطيب كامل بالتكييفات بأميز مكان بالعاصمة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
امتلك عيادة بأميز مكان بالعاصمة الادارية الجديدة في مول sixty وهو يعتبر من اميز المولات موقعا لانه بالحي المالي والحكومي وامام وزارة المالية وبجانب جميع مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية وقريبة جدا من كثافة سكانية هائلة ومساحتها 55م تشطيب كامل بالتكييفات وبدون مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر عن عيادتك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 160,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/1/2020
رقم الإعلان: 2050682
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عيادة للبيع بالتكيفيات فى العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

عيادة للبيع بالتكيفيات فى العاصمة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادة فى العاصمة الجديدة تشطيب كامل وبالتكيفيات 35 م بواجهه بانورامية مميزة ع النافورة الراقصة.
العنوان:

القاهرة - مصر

350,000 جنيه

27/1/2020
صورة الاعلان: زود دخلك وامتلك عيادتك في العاصمة بجانب الخدمات والسكان - في القاهرة مصر

زود دخلك وامتلك عيادتك في العاصمة بجانب الخدمات والسكان

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة و زود دخلك واستثمارك والعيادة في مول sixty ويقع المول وسط ع.
العنوان:

القاهرة - مصر

218,000 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: عيادة للبيع متشطبة بالكامل وبالتكيفيات فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

عيادة للبيع متشطبة بالكامل وبالتكيفيات فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيادتك متشطبة وبالتكيفيات فى اكبر مول بالعاصمة الادارية 70م بالدور 8 قريب من اكبر ميدان رئيسي في MU2.
العنوان:

القاهرة - مصر

140,000 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: عيادتك دلوقتى بموقع متميز فى Paris Mall - في القاهرة مصر

عيادتك دلوقتى بموقع متميز فى Paris Mall

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بموقع متميز جدا هتمتلك عيادتك 62 م تشطيب كامل وبالتكيفيات فى Paris Mall قريب من الحى الحكومى والنهر .
العنوان:

القاهرة - مصر

496,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: عيادة للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة بدون فوائد - في القاهرة مصر

عيادة للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة بدون فوائد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عايز عيادة في العاصمة الادارية الجديدة ومحتار تمتلكها فين ؟ دلوقتي في مول sixty امتلك عيادتك بمساحة .
العنوان:

القاهرة - مصر

116,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: امتلك عيادة بالعاصمة ومفيش احسن من كدة استثمار - في القاهرة مصر

امتلك عيادة بالعاصمة ومفيش احسن من كدة استثمار

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادتك بالعاصمة الادارية الجديدة ومش هتلاقي استثمار احسن من كدة عشان عيادتك في مول SIXTY وحوال.
العنوان:

القاهرة - مصر

195,000 جنيه

15/1/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: محتار تستثمر فين تعالى امتلك عيادتك فى Paris Mall - في القاهرة مصر

محتار تستثمر فين تعالى امتلك عيادتك فى Paris Mall

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دلوقتى هتقدرتستثمر وتمتلك عيادة 50م تشطيب كامل وبالتكيفيات فى اكبر مول بالعاصمة الادارية باميز تقاطع.
العنوان:

القاهرة - مصر

400,000 جنيه

14/1/2020
صورة الاعلان: وفر فلوسك وادفع قسطك من الايجار فى Paris East Mall - في القاهرة مصر

وفر فلوسك وادفع قسطك من الايجار فى Paris East Mall

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وفر فلوسك وادفع اول قسط ليك من الايجار وامتلك عيادتك بParis East Mall تشطيب كامل وبالتكيفيات 60م واس.
العنوان:

القاهرة - مصر

480,000 جنيه

14/1/2020
صورة الاعلان: امتلك عيادتك الخاصة بالعاصمة الادارية واطمن علي مستقبلك - في القاهرة مصر

امتلك عيادتك الخاصة بالعاصمة الادارية واطمن علي مستقبلك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادتك الخاصة في العاصمة الادارية الجديدة بمول sixty واطمن علي مستقبلك وكمان امام كل الخدمات ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

160,000 جنيه

10/1/2020
صورة الاعلان: عيادتك الخاصة في اكبر مول بالعاصمة - في القاهرة مصر

عيادتك الخاصة في اكبر مول بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دلوقتي امتلك عيادتك الخاصة بأكبر مول تجاري امام وزارة المالية مباشرة والمول يقع في الحي المالي بالعا.
العنوان:

القاهرة - مصر

116,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض 1-اطباء عام اسنان - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض 1-اطباء عام اسنان

(مطلوب)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض 1-اطباء عام اسنان ( يفضل الحاصلين على البرومترك اوالترخ.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

8/1/2020
صورة الاعلان: فرصة إستثمارية رائعه مول تجاري إداري وطبي (smart mall) للبيع في مدينة بدر - في القاهرة مصر

فرصة إستثمارية رائعه مول تجاري إداري وطبي (smart mall) للبيع في مدينة بدر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصة إستثمارية رائعه مول تجاري إداري وطبي (smart mall) للبيع في مدينة بدر المدينة الاقرب للعاصمه ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

875,000 جنيه

22/12/2019
صورة الاعلان: امتلك عيادة متشطبة بالكامل باميز مول بالعاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

امتلك عيادة متشطبة بالكامل باميز مول بالعاصمة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيادتك متشطبة بالكامل وبالتكيفيات فى اكبر مول بالعاصمة الادارية بموقع مميز جدا في ال MU23 بين ال R2 .
العنوان:

القاهرة - مصر

100,000 جنيه

5/11/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager