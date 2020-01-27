عيادتك تشطيب كامل بالتكييفات بأميز مكان بالعاصمة

امتلك عيادة بأميز مكان بالعاصمة الادارية الجديدة في مول sixty وهو يعتبر من اميز المولات موقعا لانه بالحي المالي والحكومي وامام وزارة المالية وبجانب جميع مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية وقريبة جدا من كثافة سكانية هائلة ومساحتها 55م تشطيب كامل بالتكييفات وبدون مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر عن عيادتك