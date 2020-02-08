عيادتك بدون مقدم في اميز مول بالعاصمة

(للبيع)
|عيادتك 60م بالعاصمة الادارية الجديدة بأميز موقع وبدون فوائد وبدون مقدم وبالتقسيط المريح والعيادة في مول sixty بالحي المالي والحكومي امام وزارة المالية وبجانب مقرات البنوك الرئيسية و وسط كثافة سكانية ولتفاصيل اكتر كلمنا علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|174,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052305
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