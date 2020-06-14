عيادتك بخصم 10% في العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة بخصم 10% للجيش الابيض وبدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وعيادتك 66م تشطيب كامل بالتكييفات وموجودة في مول مميز جدا بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام المدينة الاوليمبية للرياضة يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف اسم المول
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|231,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060835
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