عيادتك بالعاصمة بجانب البنك المركزي والبورصة المصرية

(للتقسيط)
|امتلك عيادتك بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty اميز مول بالعاصمة لانه بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب البنك المركزي والبورصة المصرية وقريب من الكثافة السكانية و وسط عدد كبير من الموظفين ومساحة عيادتك 85م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد ولتفاصل اكتر كلمنا علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|247,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056074
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