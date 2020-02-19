عيادتك بالعاصمة الادارية بدون مقدم وبدون فوائد

(للبيع)
|عيادتك دلوقتي بالعاصمة الادارية الجديدة بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح ومساحتها 41م تشطيب كامل بالتكييفات وفي مكان مميز جدا بمول sixty بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وبمكان ملئ بالسكان والموظفين وامام مدينة الفنون والثقافة التي تضم دار الاوبرا الجديدة اتصل دلوقتي علي الرقم ده 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|119,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053615
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