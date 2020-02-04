عيادتك بالعاصمة الادارية بالتقسيط المريح وبدون فوائد

(للبيع)
|امتلك عيادتك بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty بحي المال والاعمال وسط كثافة سكانية كبيرة وامام وزارة المالية وبجانب مدينة الفنون والثقافة التي تضم دار الاوبرا واكبر مجمع سينما ومسارح وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وغيرهم كتير وعيادتك 40م تشطيب كامل بالتكييفات وبدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا حالا كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|116,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051736
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