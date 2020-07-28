عيادتك الطبية في العاصمة الادارية بدون مقدم

(للتقسيط)
|امتلك عيادتك الطبية الجديدة في العاصمة الادارية الجديدة وطور من شغلك وروح مكان جديد في الحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وامام اكبر شبكة مواصلات تضم ترام داخلي للعاصمة ومترو الانفاق ودار الاوبرا المصرية الجديدة وعيادتك 66م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي ع 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|257,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064249
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