عيادتك الطبية في العاصمة الادارية بدون مقدم

(للتقسيط)

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تفاصيل الإعلان
امتلك عيادتك الطبية الجديدة في العاصمة الادارية الجديدة وطور من شغلك وروح مكان جديد في الحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وامام اكبر شبكة مواصلات تضم ترام داخلي للعاصمة ومترو الانفاق ودار الاوبرا المصرية الجديدة وعيادتك 66م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي ع 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 257,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/8/2020
رقم الإعلان: 2064249
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صورة الاعلان: امتلك عيادتك بشكل جديد في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك عيادتك بشكل جديد في العاصمة الادارية

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امتلك عيادتك بشكل جديد في اميز مكان بالعاصمة الادارية الجديدة في sixty mall في الحي المالي والحكومي .
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5/7/2020
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1/7/2020
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29/6/2020
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28/6/2020
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(للبيع)

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27/6/2020
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عيادة للبيع في العاصمة الجديدة بدون مقدم وبخصم 10%

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة بخصم 10% للجيش الابيض في الحي المالي والحكومي امام وزارة ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

231,000 جنيه

18/6/2020
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عيادتك في العاصمة واستمتع بأحلي خصم للجيش الابيض

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيادتك في مول sixty في العاصمة الادارية الجديدة امام وزارة المالية مباشرة وامام المدينة الاوليمبية ل.
العنوان:

القاهرة - مصر

178,000 جنيه

17/6/2020
صورة الاعلان: الحق الخصم للجيش الابيض وامتلك عيادة بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

الحق الخصم للجيش الابيض وامتلك عيادة بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الحق الخصم علي العيادات للجيش الابيض وامتلك واستثمر في اي وقت في مول sixty بالحي المالي امام وزارة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

175,000 جنيه

16/6/2020
صورة الاعلان: عيادتك بخصم 10% في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

عيادتك بخصم 10% في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة بخصم 10% للجيش الابيض وبدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وعي.
العنوان:

القاهرة - مصر

231,000 جنيه

15/6/2020
صورة الاعلان: من غير تفكير عيادتك في العاصمة الادارية والحق الخصم - في القاهرة مصر

من غير تفكير عيادتك في العاصمة الادارية والحق الخصم

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادتك الجديدة وابدأ مستقبلك في العاصمة الادارية الجديدة بمول sixty وهو مول مميز جدا يقع امام .
العنوان:

القاهرة - مصر

178,000 جنيه

14/6/2020
صورة الاعلان: عيادة للبيع في العاصمة الادارية علي لاند سكيب روعة - في القاهرة مصر

عيادة للبيع في العاصمة الادارية علي لاند سكيب روعة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادتك دلوقتي علي اجمل لاند سكيب روعة في العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty امام وزارة الما.
العنوان:

القاهرة - مصر

231,000 جنيه

13/6/2020
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