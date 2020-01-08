عيادتك الخاصة في اكبر مول بالعاصمة

(للبيع)
|دلوقتي امتلك عيادتك الخاصة بأكبر مول تجاري امام وزارة المالية مباشرة والمول يقع في الحي المالي بالعاصمة الادارية الجديدة ومساحة العيادة 40م تشطيب كامل بالتكييفات وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 واعرف التفاصيل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|116,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048216
1 ريال
875,000 جنيه
100,000 جنيه
92,000 جنيه