عيادة 75م للبيع تشطيب سوبر لوكس بجوار فندق اسكان بلازا

(للبيع)
|فرصة مميزة لجميع الاطباء امتلك عياده 75م بمقدم 112.500 ج وقسط يصل الى 4 سنوات بجوار البنك الاهلى المصرى ورنين وجوازات اكتوبر . تشطيب كامل فرصه مميزة لجميع التخصصات بادر بالحجز خلال فترة العرض / 01015081101
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد
|التليفون:
|01015081101
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|فودافون- ٦ أكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,125,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048775
285,000 جنيه
214,000 جنيه
227,000 جنيه
203,000 جنيه
218,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
11 جنيه
157,000 جنيه
اتصل
321 جنيه
اتصل
1,800,000 جنيه
170,000 جنيه