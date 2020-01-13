عيادة 75م للبيع تشطيب سوبر لوكس بجوار فندق اسكان بلازا

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عيادة 75م للبيع تشطيب سوبر لوكس بجوار فندق اسكان بلازا - في 6 أكتوبر مصر

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فرصة مميزة لجميع الاطباء امتلك عياده 75م بمقدم 112.500 ج وقسط يصل الى 4 سنوات بجوار البنك الاهلى المصرى ورنين وجوازات اكتوبر . تشطيب كامل فرصه مميزة لجميع التخصصات بادر بالحجز خلال فترة العرض / 01015081101
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد
التليفون: 01015081101

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العنوان: فودافون- ٦ أكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,125,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/1/2020
رقم الإعلان: 2048775
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السعر
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13/1/2020
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13/1/2020
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13/1/2020
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القسم: 

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13/1/2020
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13/1/2020
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