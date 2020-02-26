عيادة للبيع 40 م في مول زها بارك متشطبه بالتكيفات

(للتقسيط)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
- امتلك عيادتك في قلب العاصمة الجديدة متشطبه سوبرلوكس بالتكيفات والفرش - اختار المساحة اللي تناسبك ابتدا من 36 متر - الموقع متميز جدا في قلب العاصمة الجديدة - المول يحتوي على منطقه خدمات عالميه - احجز مقرك وكلمنا على 01276211735 او 01155765508 او واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: karim atef
التليفون: 01276211735

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: fifth square- new cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/2/2020
رقم الإعلان: 2054296
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عيادة المستقبل في العاصمة بدون مقدم - في القاهرة مصر

عيادة المستقبل في العاصمة بدون مقدم

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

دلوقتي هتمتلك عيادتك بمول sixty بالعاصمة الادارية الجديدة وتبني مستقبلك ومستقبل اولادك بكل امان بدوو.
العنوان:

القاهرة - مصر

247,000 جنيه

26/2/2020
صورة الاعلان: امتلك عيادتك بالعاصمة في مول sixty بدون مقدم - في القاهرة مصر

امتلك عيادتك بالعاصمة في مول sixty بدون مقدم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة بمول sixty واستمتع بأحسن استثمار ليك ولاولادك ومساحتها 45م .
العنوان:

القاهرة - مصر

135,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: امتلك عيادة بالعاصمة الادارية الجديدة وخليك مميز - في القاهرة مصر

امتلك عيادة بالعاصمة الادارية الجديدة وخليك مميز

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادة بالعاصمة الادارية الجديدة وخليك مميز وهتستمتع بأحسن فرصة لاستثمار ناجح ودائم وعيادتك 70م.
العنوان:

القاهرة - مصر

203,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: عيادتك بالعاصمة الادارية بدون مقدم وبدون فوائد - في القاهرة مصر

عيادتك بالعاصمة الادارية بدون مقدم وبدون فوائد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيادتك دلوقتي بالعاصمة الادارية الجديدة بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح ومساحتها 41م تشطيب كا.
العنوان:

القاهرة - مصر

119,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: ابني مستقبلك وامتلك عيادتك في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

ابني مستقبلك وامتلك عيادتك في العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دلوقتي امتلك عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة بمول sixty واستثمر براحتك في اي وقت لان المول موجود .
العنوان:

القاهرة - مصر

150,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: وسط كثافة سكانية امتلك عيادتك تشطيب كامل بالعاصمة - في القاهرة مصر

وسط كثافة سكانية امتلك عيادتك تشطيب كامل بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادتك الخاصة وسط كثافة سكانية واكبر عدد موظفين بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty امام وزار.
العنوان:

القاهرة - مصر

218,000 جنيه

18/2/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: استثمارك الاكيد بامتلاك عيادتك متشطبة وبالتكيفيات فى باريس مول - في القاهرة مصر

استثمارك الاكيد بامتلاك عيادتك متشطبة وبالتكيفيات فى باريس مول

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادة تشطيب كامل وبالتكيفيات 40 م قريب من اكبر كثافة سكانية بالعاصمة الادارية وباجمل فيو ع برج.
العنوان:

القاهرة - مصر

440,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: مستقبلك بين ايديك بأمتلاكك عيادة بالعاصمة - في القاهرة مصر

مستقبلك بين ايديك بأمتلاكك عيادة بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأمتلاكك عيادة في العاصمة الادارية الجديدة مستقبلك بين ايديك في اميز مول بالعاصمة مول sixty بالحي ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

247,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: عيادتك واستثمارك بالعاصمة الادارية مضمون 100% - في القاهرة مصر

عيادتك واستثمارك بالعاصمة الادارية مضمون 100%

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادة بالعاصمة الادارية الجديدة بمساحة 65م تشطيب كامل بالتكييفات وبدون مقدم وبدون فوائد وبالتق.
العنوان:

القاهرة - مصر

195,000 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: اضمن مستقبلك وعائد اكبر بأمتلاكك عيادة في العاصمة - في القاهرة مصر

اضمن مستقبلك وعائد اكبر بأمتلاكك عيادة في العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادة بالعاصمة الادارية الجديدة واضمن مستقبل احسن واستثمار بعائد اكبر وعيادتك في مول sixty امي.
العنوان:

القاهرة - مصر

203,000 جنيه

14/2/2020
صورة الاعلان: عيادتك في العاصمة بالحي المالي والحكومي - في القاهرة مصر

عيادتك في العاصمة بالحي المالي والحكومي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيادتك في مول sixty بالعاصمة الادارية الجديدة بالحي المالي والحكومي في موقع مميز جدا امام وزارة الما.
العنوان:

القاهرة - مصر

195,000 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: عيادتك في العاصمة امام وزارة المالية مباشرة - في القاهرة مصر

عيادتك في العاصمة امام وزارة المالية مباشرة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادتك بالعاصمة الادراية الجديدة واضمن استثمار امن ومربح ليك و لاولادك وعيادتك في مول sixty با.
العنوان:

القاهرة - مصر

232,000 جنيه

11/2/2020
صورة الاعلان: قسط براحتك وامتلك عيادتك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

قسط براحتك وامتلك عيادتك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادتك بالتقسيط المريح فى اكبر مول بالعاصمة الادارية 34 م تشطيب كامل وبالتكيفيات بالقرب من الم.
العنوان:

القاهرة - مصر

340,000 جنيه

11/2/2020
صورة الاعلان: عيادتك بدون مقدم في اميز مول بالعاصمة - في القاهرة مصر

عيادتك بدون مقدم في اميز مول بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيادتك 60م بالعاصمة الادارية الجديدة بأميز موقع وبدون فوائد وبدون مقدم وبالتقسيط المريح والعيادة في .
العنوان:

القاهرة - مصر

174,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: عيادة مميزة للبيع فى اكبر مول بالعاصمة - في القاهرة مصر

عيادة مميزة للبيع فى اكبر مول بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادتك بالقرب من اكبر كثافة سكانية فى العاصمة الادارية وبview مميز ع برج ايفيل واطول برج فى اف.
العنوان:

القاهرة - مصر

275,000 جنيه

8/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager