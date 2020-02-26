عيادة للبيع 40 م في مول زها بارك متشطبه بالتكيفات

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|- امتلك عيادتك في قلب العاصمة الجديدة متشطبه سوبرلوكس بالتكيفات والفرش - اختار المساحة اللي تناسبك ابتدا من 36 متر - الموقع متميز جدا في قلب العاصمة الجديدة - المول يحتوي على منطقه خدمات عالميه - احجز مقرك وكلمنا على 01276211735 او 01155765508 او واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|karim atef
|التليفون:
|01276211735
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|العنوان:
|fifth square- new cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054296
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