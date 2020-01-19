عيادة للبيع متشطبة بالكامل وبالتكيفيات فى العاصمة الادارية

عيادتك متشطبة وبالتكيفيات فى اكبر مول بالعاصمة الادارية 70م بالدور 8 قريب من اكبر ميدان رئيسي في MU23 ميدان باريس و علي المحور المركزي (التقاطع الرئيسي) الرابط بين ال R2 و R3 باكبر كتليتن سكنيتين بتسهيلات فى السداد بدون اى فوائد لتفاصيل اكتر كلمنا ع 01201135481 وامتلك عيادتك باكبر مول بالعاصمة الادارية