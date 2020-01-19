عيادة للبيع متشطبة بالكامل وبالتكيفيات فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|عيادتك متشطبة وبالتكيفيات فى اكبر مول بالعاصمة الادارية 70م بالدور 8 قريب من اكبر ميدان رئيسي في MU23 ميدان باريس و علي المحور المركزي (التقاطع الرئيسي) الرابط بين ال R2 و R3 باكبر كتليتن سكنيتين بتسهيلات فى السداد بدون اى فوائد لتفاصيل اكتر كلمنا ع 01201135481 وامتلك عيادتك باكبر مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|140,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050231
496,000 جنيه
116,000 جنيه
195,000 جنيه
400,000 جنيه
480,000 جنيه
160,000 جنيه
116,000 جنيه
1 ريال
875,000 جنيه
100,000 جنيه
92,000 جنيه