عيادة للبيع متشطبة بالتكيفيات بالقرب من الحى الحكومى بالعاصمة الادارية

(للبيع)

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صورة الاعلان: عيادة للبيع متشطبة بالتكيفيات بالقرب من الحى الحكومى بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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افتح عيادتك بمكان راقى بقلب منطقة الداون تاون ( وسط البلد ) بالعاصمة الادارية عيادة 34 م متشطبة بالكامل + تكيفيات قريب من الحى الحكومى و امام سوق الدهب على شارع عرضه 200 م كل ده ب91 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مستنى ايه خد القرار واستثمر وكلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك عيادتك بمول راقى بقلب العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

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العنوان: باجودا مول- العاصمة الادارية
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 91,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/6/2021
رقم الإعلان: 2097566
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