عيادة للبيع متشطبة بالتكيفيات بالقرب من الحى الحكومى بالعاصمة الادارية

افتح عيادتك بمكان راقى بقلب منطقة الداون تاون ( وسط البلد ) بالعاصمة الادارية عيادة 34 م متشطبة بالكامل + تكيفيات قريب من الحى الحكومى و امام سوق الدهب على شارع عرضه 200 م كل ده ب91 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مستنى ايه خد القرار واستثمر وكلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك عيادتك بمول راقى بقلب العاصمة الادارية