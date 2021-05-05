عيادة للبيع متشطبة بالتكيفيات بالقرب من الحى الحكومى بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|افتح عيادتك بمكان راقى بقلب منطقة الداون تاون ( وسط البلد ) بالعاصمة الادارية عيادة 34 م متشطبة بالكامل + تكيفيات قريب من الحى الحكومى و امام سوق الدهب على شارع عرضه 200 م كل ده ب91 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مستنى ايه خد القرار واستثمر وكلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك عيادتك بمول راقى بقلب العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|باجودا مول- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|91,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097566
2,000 جنيه
727,000 جنيه
2,000 جنيه