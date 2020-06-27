عيادة للبيع في العاصمة بدون مقدم وبالتقسيط المريح

(للبيع)
|عيادة للبيع في العاصمة الادارية الجديدة علي اللاند سكيب في مول sixty بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام اكبر مجمع سينما ومسارح بالعاصمة وبدون مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد والعيادة 66م تشطيب كامل بالتكييفات يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|231,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061758
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