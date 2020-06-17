عيادة للبيع في العاصمة الجديدة بدون مقدم وبخصم 10%

(للبيع)
|امتلك عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة بخصم 10% للجيش الابيض في الحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة ومقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية واكبر شبكة مواصلات تضم ترام داخلي ومترو الانفاق وعيادتك 66م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط علي اطول فترة سداد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف اسم المول
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|231,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061008
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