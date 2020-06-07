عيادة للبيع في العاصمة الادارية علي لاند سكيب روعة

(للتقسيط)
|امتلك عيادتك دلوقتي علي اجمل لاند سكيب روعة في العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام اكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومتحف وطني ضخم وعيادتك 66م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|231,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060702
175,000 جنيه
4,500,000 جنيه
178,000 جنيه
231,000 جنيه
175,000 جنيه
187,000 جنيه
178,000 جنيه
231,000 جنيه
175,000 جنيه
187,000 جنيه
178,000 جنيه
175,000 جنيه
231,000 جنيه
187,000 جنيه
460,000 جنيه