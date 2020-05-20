عيادة للبيع داخل مستشفى

فرصة لضمان مستقبلك بشراء عيادة في أهم برج للأطباء في جمهورية مصر العربية عياده للبيع ببرج العيادات الخاصة بمستشفى دار الفؤاد الجديدة بمدينه نصر موقع ممتاز تقاطع شارع يوسف عباس مع طريق النصر بعد المنصة - مدينة نصر العيادة مساحتها 90 متر سعر المتر 50 ألف جنيه متشطبة و جاهزة للفرش عيادات خارجية للمستشفى أي تخصص طبي 3غرفة - ريسبشن استقبال - اوفيس - 2حمام مستوى التشطيبات فاخرة جدا أمن خاص للمبنى. أماكن لإسم الدكتور بالمدخل الرئيسي و بجوار المصعد باللوبي الجانبي للدور و خارج العيادة على باب العيادة