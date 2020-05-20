عيادة للبيع داخل مستشفى

(للبيع)
|فرصة لضمان مستقبلك بشراء عيادة في أهم برج للأطباء في جمهورية مصر العربية عياده للبيع ببرج العيادات الخاصة بمستشفى دار الفؤاد الجديدة بمدينه نصر موقع ممتاز تقاطع شارع يوسف عباس مع طريق النصر بعد المنصة - مدينة نصر العيادة مساحتها 90 متر سعر المتر 50 ألف جنيه متشطبة و جاهزة للفرش عيادات خارجية للمستشفى أي تخصص طبي 3غرفة - ريسبشن استقبال - اوفيس - 2حمام مستوى التشطيبات فاخرة جدا أمن خاص للمبنى. أماكن لإسم الدكتور بالمدخل الرئيسي و بجوار المصعد باللوبي الجانبي للدور و خارج العيادة على باب العيادة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mafhasan
|التليفون:
|01124770888
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059813
178,000 جنيه
231,000 جنيه
175,000 جنيه
187,000 جنيه
178,000 جنيه
231,000 جنيه
175,000 جنيه
187,000 جنيه
178,000 جنيه
175,000 جنيه
231,000 جنيه
187,000 جنيه
460,000 جنيه
1 ريال
319,000 جنيه