عيادة للبيع ب91 الف مقدم ع بعد دقائق من الحى الحكومى بالعاصمة الادارية

ب91 الف مقدم هتقدر تمتلك وحدة طبية متشطبة بالتكيفات باميز موقع بالعاصمة الادارية فى منطقة Down town وحدتك 34 م متشطبة بالكامل + تكيفيات هدية قريب من الحى الحكومى ومنطقة الخدمات داخل المول ب91 الف مقدم والباقى باطول فترة سداد من غير فوائد عشان تستثمر فلوسك باقل مقدم و تقسط براحتك وتختار نظام السداد اللى يعجبك يلا مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك عيادتك بارقى مول بقلب منطقة الداون تاون