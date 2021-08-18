عيادة للبيع ب91 الف مقدم ع بعد دقائق من الحى الحكومى بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|ب91 الف مقدم هتقدر تمتلك وحدة طبية متشطبة بالتكيفات باميز موقع بالعاصمة الادارية فى منطقة Down town وحدتك 34 م متشطبة بالكامل + تكيفيات هدية قريب من الحى الحكومى ومنطقة الخدمات داخل المول ب91 الف مقدم والباقى باطول فترة سداد من غير فوائد عشان تستثمر فلوسك باقل مقدم و تقسط براحتك وتختار نظام السداد اللى يعجبك يلا مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك عيادتك بارقى مول بقلب منطقة الداون تاون
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|باجودا مول- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|91,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103444
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