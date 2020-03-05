عيادة للبيع بدون مقدم وهتستثمر براحتك

(للبيع)
|امتلك عيادتك بالعاصمة الادارية الجديدة بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح ومساحة عيادتك 60م تشطيب كامل بالتكييفات وموقعها مميز جدا امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مدينة الفون والثقافة والمدينة الاوليمبية للرياضة وامام اكبر شبكة مواصلات بالعاصمة وتضم ترام داخلي بالحي المالي والحكومي ومترو الانفاق كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واستثمر بالعاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|174,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055625
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