عيادة للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة بدون فوائد

عايز عيادة في العاصمة الادارية الجديدة ومحتار تمتلكها فين ؟ دلوقتي في مول sixty امتلك عيادتك بمساحة 40م بالتقسيط المريح وبدون مقدم وبدون فوائد وتشطيبها كامل بالتكييفات كمان وموقعها مميز جدا بالحي الحكومي امام وزارة المالية وبجانب مدينة الفنون والثقافة اللي بتضم دار الاوبرا المصرية الجديدة والمدينة الاوليمبية الرياضة اللي هيتلعب فيها كأس العالم لكرة اليد القادم يلاااا دلوقتي الحق امتلك عيادتك قبل فوات الاوان العدد محدووود جدااا اتصل علي 01279848994