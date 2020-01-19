عيادة للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة بدون فوائد

(للبيع)
|عايز عيادة في العاصمة الادارية الجديدة ومحتار تمتلكها فين ؟ دلوقتي في مول sixty امتلك عيادتك بمساحة 40م بالتقسيط المريح وبدون مقدم وبدون فوائد وتشطيبها كامل بالتكييفات كمان وموقعها مميز جدا بالحي الحكومي امام وزارة المالية وبجانب مدينة الفنون والثقافة اللي بتضم دار الاوبرا المصرية الجديدة والمدينة الاوليمبية الرياضة اللي هيتلعب فيها كأس العالم لكرة اليد القادم يلاااا دلوقتي الحق امتلك عيادتك قبل فوات الاوان العدد محدووود جدااا اتصل علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|116,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049699
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