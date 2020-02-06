عيادة للبيع بالتكيفيات ومتشطبة فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك عيادة فى العاصمة الادارية تشطيب كامل وبالتكيفيات 60م قريب من الحى الحكومى واكبر كثافة سكانية باقساط تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 ابدا استثمارك معانا وامتلك عيادتك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051898
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