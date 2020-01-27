عيادة للبيع بالتكيفيات فى العاصمة الجديدة

(للبيع)
|امتلك عيادة فى العاصمة الجديدة تشطيب كامل وبالتكيفيات 35 م بواجهه بانورامية مميزة ع النافورة الراقصة وبرج ايفيل بتسهيلات فى السداد و بدون اى فوائد يلا اتصل ع 01201135481 وامتلك عيادتك بالتكيفيات فى العاصمة الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|350,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050714
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