عيادة في العاصمة بالتقسيط المريح وبدون فوائد

(للبيع)
|عيادة للبيع في العاصمة الادارية الجديدة في sixty mall وسط اكبر كثافة سكانية بالحي المالي امام اكبر مجمع سينما ومسارح ومتحف وطني كبير واكبر مكتبة بالشرق الاوسط وعيادتك 68م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 او كلمنا علي الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|187,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063416
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