عيادة في العاصمة بالتقسيط المريح وبدون فوائد

عيادة للبيع في العاصمة الادارية الجديدة في sixty mall وسط اكبر كثافة سكانية بالحي المالي امام اكبر مجمع سينما ومسارح ومتحف وطني كبير واكبر مكتبة بالشرق الاوسط وعيادتك 68م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 او كلمنا علي الواتساب