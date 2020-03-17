عيادة تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم في العاااصمة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عيادة تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم في العاااصمة - في القاهرة مصر

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عيادة للبيع بالعاصمة الادراية الجديدة بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح بمول sixty بمساحة 55م تشطيب كامل بالتكييفات امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية وبالقرب من كثافة سكانية و وسط عدد كبير من الموظفين كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 160,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/3/2020
رقم الإعلان: 2056367
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