عيادة تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم في العاااصمة

(للبيع)
|عيادة للبيع بالعاصمة الادراية الجديدة بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح بمول sixty بمساحة 55م تشطيب كامل بالتكييفات امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية وبالقرب من كثافة سكانية و وسط عدد كبير من الموظفين كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|160,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056367
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