عيادة المستقبل في العاصمة بدون مقدم

(للتقسيط)
|دلوقتي هتمتلك عيادتك بمول sixty بالعاصمة الادارية الجديدة وتبني مستقبلك ومستقبل اولادك بكل امان بدووون فوائد وبدووون مقدم وبالتقسيط المريح وبأقل الاسعااار ومساحتها 85م تشطيب كامل بالتكييفات وامام وزارة المالية ومدينة الفنون والثقافة التي تضم دار الاوبرا الجديدة واكبر شبكة مواصلات بالعاصمة الادارية يلا مستني ايه كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك عيادتك الجديدة بالعاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|247,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054273
135,000 جنيه
203,000 جنيه
119,000 جنيه
150,000 جنيه
218,000 جنيه
440,000 جنيه
247,000 جنيه
195,000 جنيه
203,000 جنيه
195,000 جنيه
232,000 جنيه
340,000 جنيه
174,000 جنيه
275,000 جنيه
218,000 جنيه