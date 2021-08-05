عود طبيعي بخور اندونيسي كلمنتان

(للبيع)
|بخور عود كلمنتان الحلو والجذاب يعتبر من اطيب انواع البخور الذي يتم جلبه من كلمنتان من اندونيسيا والذي يقبل لشرائه الكثير من العملاء من مختلف انحاء دول الخليج العربي ويتميز بخور كلمنتان طبيعي بالرائحة الجميلة والفواحة التي تنتشر في جميع الارجاء بالإضافة الى ان رائحته تتميز بالهدوء الذي يسيطر على المكان عند التبخير به وهو من افخر انواع البخور المناسب لاستخدامه في المناسبات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Almohit oud
|التليفون:
|+971567266175
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|العنوان:
|- ابوظبي الصناعية
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|5/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101835
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