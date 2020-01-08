عنوان رفاهيتك في السخنة

امتلك شاليهك في السخنة وعيش في رفاهية 24 ساعة وسط اللاند سكيب وحمامات سباحة واكوا بارك واستمتع بخدمات كتير زي مول تجاري ومنطقة ملاعب ومطاعم وكافيهات وخدمات كتييير تانية وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس والفرش هدية من عندنااا بمقدم بسيط وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا مستني ايه كلمنا علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت