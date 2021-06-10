عندك شركة وبتدور على اللى يصمملك لوجو محترم ويناسب مجالك وهوية كامله ذكية

(للبيع)
|مفتاح شركتك او مجال شغلك هوه التصميمات اذا كان اللوجو او الكارت الشخصي او ملف الشركه او البروشور او اعلان الفيس بوك بالتالي اول حاجه عميلك بيشوفها حاجه من دول و ف الغالب هيحكم علي شركتك او مجالك علي اساسهم معانا نقدر نقدملك الرساله اللي حابب توصلها لعميلك️ -هويه الشركة (لوجو - كارت شخصي - ملف تعريفي للشركه - ظرف - ورقه شركه Letterhead .) -الدعايه ( بروشور - بوسترات - اعلانات فيس بوك - اعلانات جوجل) لمزيد من المعلومات تواصل معنا: 01143646944 01011152122
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسر نور
|التليفون:
|00201011152122
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|nasr city- nasr city
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099734
4,000 ريال
3,000 ريال
اتصل