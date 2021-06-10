عندك شركة وبتدور على اللى يصمملك لوجو محترم ويناسب مجالك وهوية كامله ذكية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عندك شركة وبتدور على اللى يصمملك لوجو محترم ويناسب مجالك وهوية كامله ذكية - في القاهرة مصر

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مفتاح شركتك او مجال شغلك هوه التصميمات اذا كان اللوجو او الكارت الشخصي او ملف الشركه او البروشور او اعلان الفيس بوك بالتالي اول حاجه عميلك بيشوفها حاجه من دول و ف الغالب هيحكم علي شركتك او مجالك علي اساسهم معانا نقدر نقدملك الرساله اللي حابب توصلها لعميلك️ -هويه الشركة (لوجو - كارت شخصي - ملف تعريفي للشركه - ظرف - ورقه شركه Letterhead .) -الدعايه ( بروشور - بوسترات - اعلانات فيس بوك - اعلانات جوجل) لمزيد من المعلومات تواصل معنا: 01143646944 01011152122
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ياسر نور
التليفون: 00201011152122

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: nasr city- nasr city
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/7/2021
رقم الإعلان: 2099734
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