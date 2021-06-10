عندك شركة وبتدور على اللى يصمملك لوجو محترم ويناسب مجالك وهوية كامله ذكية

مفتاح شركتك او مجال شغلك هوه التصميمات اذا كان اللوجو او الكارت الشخصي او ملف الشركه او البروشور او اعلان الفيس بوك بالتالي اول حاجه عميلك بيشوفها حاجه من دول و ف الغالب هيحكم علي شركتك او مجالك علي اساسهم معانا نقدر نقدملك الرساله اللي حابب توصلها لعميلك️ -هويه الشركة (لوجو - كارت شخصي - ملف تعريفي للشركه - ظرف - ورقه شركه Letterhead .) -الدعايه ( بروشور - بوسترات - اعلانات فيس بوك - اعلانات جوجل) لمزيد من المعلومات تواصل معنا: 01143646944 01011152122