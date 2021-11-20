عمل من المنزل ولايشترط الخبرة

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تفاصيل الإعلان
مدخل بيانات وخدمة عملاء نظام أون لاين شفت 6 ساعات براتب 4000ج شفت 8 ساعات براتب 5500ج الشروط:: السن لا يقل عن ١٨ عام استخدام جيد الانترنت مؤهل لا يقل عن متوسط 📠 يتم قبول الطلاب جميع الاعمار بشرط وجود بطاقة شخصية لإثبات شخصية المتقدم التواصل واتساب با الإدارة مباشرة 01030547461 مسئولي خدمة العملاء ا.بسنت تامر ا.نورهان السيد مسئول المراجعة والتعيين ا.ناجي العابدين مدير الشركة ا.صفوت عبدالكريم شفافية المنشأه:: رقم السجل التجاري 17624 رقم الملف الضريبي 621-258-154 رقم الترخيص و
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: libertyofthesea
التليفون: 01030547461

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العنوان: مبني إداري 6 - شارع 29 - الحي الثاني - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة- التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/11/2021
رقم الإعلان: 2112088
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مدخل بيانات ولايشترط الخبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخل بيانات وخدمة عملاء نظام أون لاين شفت 6 ساعات براتب 4000ج شفت 8 ساعات براتب 5500ج الشروط:: .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

20/11/2021
صورة الاعلان: خدمة عملاء ولايشترط الخبرة ولا المؤهل - في القاهرة مصر

خدمة عملاء ولايشترط الخبرة ولا المؤهل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخل بيانات وخدمة عملاء نظام أون لاين شفت 6 ساعات براتب 4000ج شفت 8 ساعات براتب 5500ج الشروط:: .
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القسم: 

4,000 جنيه

20/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب خدمة عملاء - في القاهرة مصر

مطلوب خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب خدمة عملاء لا يشترط خبره السن من 18:45 سنة لا يقل المؤهل عن اعدادي شفت 6 ساعات توفير نظام وظي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

17/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب خدمة عملاء ل - في القاهرة مصر

مطلوب خدمة عملاء ل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب خدمة عملاء لا يشترط خبره السن من 18:45 سنة لا يقل المؤهل عن اعدادي شفت 6 ساعات توفير نظام وظ.
العنوان:

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القسم: 

4,000 جنيه

16/11/2021
صورة الاعلان: موظفين لعمل إعلانات للشركة - في القاهرة مصر

موظفين لعمل إعلانات للشركة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين لعمل إعلانات للشركة براتب شهري 4000ج وزيادة سنوية 2 في السنة وتامين صحي وتامين اجتماعي – لشفت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

14/11/2021
صورة الاعلان: موظفين لعمل إعلانات للشركة - في القاهرة مصر

موظفين لعمل إعلانات للشركة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين لعمل إعلانات للشركة براتب شهري 4000ج وزيادة سنوية 2 في السنة وتامين صحي وتامين اجتماعي – لشفت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

13/11/2021
صورة الاعلان: خدمة عملاء door Out - في القاهرة مصر

خدمة عملاء door Out

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمة عملاء door Out – يتم قبول جميع االعمار بحد اقصي 50 سنة – شرط لباقة الحديث والرقي بالتعامل – تام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

11/11/2021
صورة الاعلان: مدخلين بيانات لتنظيمات فندقية - في القاهرة مصر

مدخلين بيانات لتنظيمات فندقية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخلين بيانات لتنظيمات فندقية – براتب 4000ج بزيادة سنوية مرتين في السنة – بتامين صحي وتامين اجتماعي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

10/11/2021
صورة الاعلان: موظف + موظفة إدخال بيانات - في القاهرة مصر

موظف + موظفة إدخال بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظف + موظفة ) إدخال بيانات ( – الشركة نفسها وليس وسيط – السن من 18 : 45 – ال يشترط الخبرة – الشركة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

8/11/2021
صورة الاعلان: موظف + موظفة إدخال بيانات - في القاهرة مصر

موظف + موظفة إدخال بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظف + موظفة ) إدخال بيانات ( – الشركة نفسها وليس وسيط – السن من 18 : 45 – ال يشترط الخبرة – الشركة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

7/11/2021
صورة الاعلان: مدخل او مدخلة بيانات اونلاين - في القاهرة مصر

مدخل او مدخلة بيانات اونلاين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظف + موظفة ( إدخال بيانات ) – الشركة نفسها وليس وسيط – السن من 18 : 45 – لا يشترط الخبرة – الشركة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

24/10/2021
صورة الاعلان: خدمة عملاء وداتا انترى - في القاهرة مصر

خدمة عملاء وداتا انترى

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمة عمالء براتب ثابت 4000ج يذكر في العقد - الشفت 6 ساعات - يتم قبول الطالب - السن من 18 : 45 سنة – .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

23/10/2021
صورة الاعلان: موظف مدخل بيانات - في القاهرة مصر

موظف مدخل بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركه Nile Resort for tourism planning and technical support اسم الشركة النيل للتخطيط السياحة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/9/2021
صورة الاعلان: مدخلين بيانات - في القاهرة مصر

مدخلين بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخلين بيانات – يقبل الطلاب – شرط استخدام جيد للكمبيوتر – السن من 18 : 50 سنة – شفت 6 ساعات – تامين .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

9/9/2021
صورة الاعلان: مدخلين بيانات لتنظيمات فندقية - في القاهرة مصر

مدخلين بيانات لتنظيمات فندقية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخلين بيانات لتنظيمات فندقية – براتب 4000ج بزيادة سنوية مرتين في السنة – بتامين صحي وتامين اجتماعي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

312,311 جنيه

2/9/2021
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