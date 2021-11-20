عمل من المنزل ولايشترط الخبرة

مدخل بيانات وخدمة عملاء نظام أون لاين شفت 6 ساعات براتب 4000ج شفت 8 ساعات براتب 5500ج الشروط:: السن لا يقل عن ١٨ عام استخدام جيد الانترنت مؤهل لا يقل عن متوسط 📠 يتم قبول الطلاب جميع الاعمار بشرط وجود بطاقة شخصية لإثبات شخصية المتقدم التواصل واتساب با الإدارة مباشرة 01030547461 مسئولي خدمة العملاء ا.بسنت تامر ا.نورهان السيد مسئول المراجعة والتعيين ا.ناجي العابدين مدير الشركة ا.صفوت عبدالكريم شفافية المنشأه:: رقم السجل التجاري 17624 رقم الملف الضريبي 621-258-154 رقم الترخيص و