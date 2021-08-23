عمل مدرس بالتعليم الخصوصي او سائق نقل مدرسي

(طلب عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

المغرب (تادلة أزيلال) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
ارغب في العمل باحدى المدارس الخصوصية موجز في الدراسات الاسلامية او سائق النقل المدرسي او نقل خاص ( B - D ) باحدى المدن المغربية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مروان
التليفون: 0625138501

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: حي السوق فم العنصر بني ملال- بني ملال
تادلة أزيلال -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/8/2021
رقم الإعلان: 2103474
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب نادلين مغاربة للعمل بدولة الامارات

مطلوب نادلين مغاربة للعمل بدولة الامارات

(فرصة عمل)

مطلوب نادلين مغاربة للعمل بالامارات العربية راتب 4000 درهم اماراتي وسكن واعاشة لمن يهمه الامر التواص.
القسم: 

2 درهم

23/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب حراس امن مغاربة للعمل بدولة الامارات

مطلوب حراس امن مغاربة للعمل بدولة الامارات

(فرصة عمل)

مطلوب حراس امن مغاربة للعمل بالامارات العربية راتب 4000 درهم اماراتي وسكن واعاشة لمن يهمه الامر التو.
القسم: 

40 درهم

23/8/2021
صورة الاعلان: طلب عمل

طلب عمل

(طلب عمل)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله اجازكم انا اريد العمل في اقرب وقت لاني محتاج اليه كثيرا اريد ان.
القسم: 

2,500 درهم

23/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب عمال وعاملات للعمل بدولة الامارات

مطلوب عمال وعاملات للعمل بدولة الامارات

(فرصة عمل)

وظائف شاغرة بالامارات العربية للمغاربة بمدن دبي وابوظبي لكلا الجنسين - سائق حارس امن الحلاقة المبي.

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: عاملات ومربيات من المغرب للاستقدام

عاملات ومربيات من المغرب للاستقدام

(للبيع)

ام ريان للاستقدام من المغرب عاملات مربيات ممرضات كوافيرات حمام مغربي استقبال مندوبين مبيعات 0021269.

4,000 ريال

21/8/2021
صورة الاعلان: مربية أطفال

مربية أطفال

(طلب عمل)

ابحث عن عمل كمربية أطفال في مدرسة عمومية او خصوصية لانني أعشق هذه المهنة وعشقي للأطفال عامة.

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالسعودية

مطلوب للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في السعودية معلم شوارما و معلم بيتزا و معلم مشاوي و خباز و حلواني , الراتب 3000 ريال لل.
القسم: 

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: بحث عن ممول اومستثمر

بحث عن ممول اومستثمر

(للاستثمار)

مطلوب شريك أو ممول من احدى الدول العربية لمشروع ناجح جداإن شاء .
القسم: 

1,000,000 درهم

20/8/2021
صورة الاعلان: ارض للبيع

ارض للبيع

(للبيع)

بقعة أرضية بمدينة الدارالبيضاء مساحتها 350 متر مربع للبيع.
القسم: 

3,000 درهم

20/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل في السعودية

مطلوب للعمل في السعودية

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في السعودية معلم شوارما و معلم بيتزا و معلم مشاوي و خباز و حلواني , الراتب 3000 ريال ل.
القسم: 

اتصل

19/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب عمال نجارة خشب بمدينة سلا

مطلوب عمال نجارة خشب بمدينة سلا

(فرصة عمل)

مطلوب عمال نجارة خشب محترفين ومتدربين مكان العمل سلا كل من يهمه الامر ارسال سيرتة الذاتية او رسالة ع.

اتصل

19/8/2021
صورة الاعلان: خادمة نظافة

خادمة نظافة

(طلب عمل)

أنا أبحث عن عمل النظافة في البيت مرة إلى 6 مرات بالأسبوع.

اتصل

18/8/2021
صورة الاعلان: لدينا عاملات منازل ومربيات من المغرب للاستقدام

لدينا عاملات منازل ومربيات من المغرب للاستقدام

(للبيع)

للاستقدام من المغرب يعلن عن وجود مجموعة من العاملات المغربيات للعمل بالخليج العربي اتعابنا بسيطة وهد.

اتصل

15/8/2021
صورة الاعلان: بحث عن عمل

بحث عن عمل

(طلب عمل)

أنا سارة27سنه من المغرب طنجة حاصلة على شهادة البكالوريا أبحث عن عمل كمربية لأني أحب الأطفال وأعشق قض.

2,000 درهم

13/8/2021
صورة الاعلان: طلب عمل في تربية اطفال

طلب عمل في تربية اطفال

(طلب عمل)

السلام عليكم انا بثينة عمري18سنة حاصلة على باكلورية محجبة احب الاطفال كثيراااا وبصفتي الاخت الكبرى ا.

2 درهم

13/8/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager