عمل مدرس بالتعليم الخصوصي او سائق نقل مدرسي

(طلب عمل)
|ارغب في العمل باحدى المدارس الخصوصية موجز في الدراسات الاسلامية او سائق النقل المدرسي او نقل خاص ( B - D ) باحدى المدن المغربية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مروان
|التليفون:
|0625138501
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|العنوان:
|حي السوق فم العنصر بني ملال- بني ملال
تادلة أزيلال - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103474
2 درهم
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