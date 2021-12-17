عمل بد ولة كندا

(فرصة عمل)
|تعلن شركة مستر كونتاكت عن افتتاح أبواب التسجيل للعمل بدولة كندا في كل ما يخص ملجال الفندقة و المطاعم لمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بنا على الرقم , 86 38 82 45 06
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Master Contact
|التليفون:
|0762436643
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الدارالبيضاء
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|17/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115531
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