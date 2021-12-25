عمل بدولة كندا

(فرصة عمل)
|Master Contact Company lance l'inscription à vue de boulot au Canada dans tout ce qui touche au domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Pour plus d’informations, contactez nous sur 07 62 43 66 43
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Company Master Contact
|التليفون:
|0645823886
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|العنوان:
|Hay Hassani- Casablanca
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116850
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(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
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