عمل بدولة كندا

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عمل بدولة كندا - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

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Master Contact Company lance l'inscription à vue de boulot au Canada dans tout ce qui touche au domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Pour plus d’informations, contactez nous sur 07 62 43 66 43
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Company Master Contact
التليفون: 0645823886

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العنوان: Hay Hassani- Casablanca
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/12/2021
رقم الإعلان: 2116850
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