عمل بدولة كندا

(فرصة عمل)
|تعلن شركة مستر كونتاكت عن افتتاح أبواب التسجيل للعمل بدولة كندا في كل ما يخص مجال الفندقة و المطاعم للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بنا على الرقم 0762436643
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mastercontact
|التليفون:
|0762436643
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|casablanca- hay hassani
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100254
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22,000 درهم
22,000 درهم
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2,000 درهم
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(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
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(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
6,000 درهم
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