عمل بدولة كندا

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عمل بدولة كندا - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

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تعلن شركة مستر كونتاكت عن افتتاح أبواب التسجيل للعمل بدولة كندا في كل ما يخص مجال الفندقة و المطاعم للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بنا على الرقم 0762436643
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mastercontact
التليفون: 0762436643

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: casablanca- hay hassani
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/7/2021
رقم الإعلان: 2100254
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(فرصة عمل)

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30/6/2021
صورة الاعلان: عمل بدولة كندا - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

عمل بدولة كندا

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30/6/2021
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26/6/2021
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عمالة مغربية في مختلف التخصصات جاهزون للاستقدام

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22/6/2021
صورة الاعلان: عمالة مغربية جاهزة للاستقدام - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

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(طلب عمل)

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21/6/2021
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تعلن شركة ماستر كونتاكت افتتاح أبواب التسجيل للعمل بدولة كندا المرجو إرسال السيرة الذاتية باللغة ال.
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29/4/2021
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