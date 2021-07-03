عمل بدولة كندا

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عمل بدولة كندا - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

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تعلن شركة مستر كونتاكت عن افتتاح أبواب التسجيل للعمل بدولة كندا في كل ما يخص مجال الفندقة و المطاعم للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بنا على الرقم , 86 38 82 45 06
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Company Master Contact
التليفون: 0645823886

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: Hay Hassani- Casablanca
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 22,000 درهم
تاريخ الإعلان: 6/7/2021
رقم الإعلان: 2099034
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26/4/2021
صورة الاعلان: معلم شاورما - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

معلم شاورما

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متوفر من المغرب معلمين شاورما خبرة في جميع أنواع الشاورما و الخلطات محترفين للتواصل عبر هاتف أو الوا.
القسم: 

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26/4/2021
صورة الاعلان: مطلوب معلم شاورما بالسعودية - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب معلم شاورما بالسعودية

(للشراء (مطلوب))

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب معلم شاورما بالسعودية الراتب 6500 درهم مغربية متوفر السكن و المواصلات و التامين الطبي المرجو .
القسم: 

6,500 درهم

19/4/2021
صورة الاعلان: مطلوب معلم شاورما بالسعودية - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب معلم شاورما بالسعودية

(للشراء (مطلوب))

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب معلم شاورما بالسعودية براتب 6500 درهم مغربي متوفر السكن والمواصلات والتامين الطبي المرجو التوا.
القسم: 

6,500 درهم

17/4/2021
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