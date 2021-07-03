عمل بدولة كندا

(فرصة عمل)
|تعلن شركة مستر كونتاكت عن افتتاح أبواب التسجيل للعمل بدولة كندا في كل ما يخص مجال الفندقة و المطاعم للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بنا على الرقم , 86 38 82 45 06
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Company Master Contact
|التليفون:
|0645823886
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|Hay Hassani- Casablanca
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|22,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|6/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099034
22,000 درهم
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2,000 درهم
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