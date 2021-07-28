عمل بحوث وتقارير جامعة الكويت

(للبيع)
|مل بحوث وتقارير وحل واجبات : مدرس مواد فلسفية ( فلسفة - علم النفس - علم الاجتماع ) واجتماعيات ثانوية وجامعات والمعاهد الدينية علي استعداد لعمل بحوث وتقارير وحل واجبات للجامعة العربية المفتوحة وجامعة الكويت بخبرة 27 عام داخل وخارج دولة الكويت أبو محمد 99556990
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdelfatah
|التليفون:
|0096599556990
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|العنوان:
|ق 2- حبيب مناور
الفروانية - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 دينار
|تاريخ الإعلان:
|1/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101259
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