عمل أبحاث علمية بأرخص الأسعار

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تفاصيل الإعلان
أكاديمي دكتوراه متخصص في المساعدة في تقديم خدمة عمل الأبحاث التربوية والتكنولوجية والقانونية والاقتصادية ، لجميع طلاب جامعات المملكة ، في أي مكان ، وبأرخص الأسعار ، وكذلك عمل مشروعات التخرج و رسائل الماجستير والدكتوراه للباحثين فأنا بفضل الله أستاذ جامعي أعمل بالمملكة من سنوات ويتم إرسال الأبحاث بالا يميل للطلاب في المناطق البعيدة. ملحوظة هامة : الدفع عند استلام البحث، وليس قبله . وفي حالة وجود أي تعديل يرغب به الطالب بعد تقديمه يتم ذلك بدون دفع أي رسوم . رقم جوالي : 0549336415
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: د محمد عبد الفتاح
التليفون: 0549336415

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المدينة- المدينة
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 2/1/2022
رقم الإعلان: 2117622
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اعلانات جديدة

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صورة الاعلان: مساعد باحث علمي

مساعد باحث علمي

(فرصة عمل)

المركز الأول لخدمات الطالب الجامعي خدماتنا للأبحاث ماجستير ودكتوراه المساعدة فيما يلي : - اقتراح ع.

1 ريال

2/1/2022
صورة الاعلان: تصميم ديكور 3D MAX واجهات فلل حجر-كسر رخام-بروفايل

تصميم ديكور 3D MAX واجهات فلل حجر-كسر رخام-بروفايل

(طلب عمل)

يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا تصميم 3D ديكور واجهات فلل-قصور-عمارات-فنادق(حجر-كسر رخام-بروفايل) نقدم تصا.
القسم: 

500 ريال

2/1/2022
صورة الاعلان: مقاول عام بالرياض - شركة تبادر للمقاولات العامه والتوريدات

مقاول عام بالرياض - شركة تبادر للمقاولات العامه والتوريدات

(طلب عمل)

شركة تبادر للمقاولات تأسست عام 2011 وتخصصت منذ انطلاقها فى اعمال الانشاءات المختلفة .
العنوان:

الرياض - السعودية

500 ريال

30/12/2021
صورة الاعلان: دكتور مصري متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه

دكتور مصري متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه

(فرص)

خبرة طويلة في إعداد وعمل الأبحاث الجامعية - والواجبات الجامعية ومشاريع التخرج - والخطط التكميلة - وا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: شركة كشف تسربات المياه بالرياض

شركة كشف تسربات المياه بالرياض

(فرص)

تقدم شركة الهدي بالرياض جميع خدمات كشف وصيانة تسربات المياه ، جميع انواع العزل المائي والحراري ، رش .
العنوان:

الرياض - السعودية

200 ريال

30/12/2021
صورة الاعلان: مؤسسة روز الرياض

مؤسسة روز الرياض

(للبيع)

مؤسسة روز الرياض متخصصون في تنفيذ وتركيب أعمال الكاميرات والمراقبة.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: #مدير مالى و بنكى #محاسب عام #محاسب قانونى #محصل مالى

#مدير مالى و بنكى #محاسب عام #محاسب قانونى #محصل مالى

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بكبرى الشركات بالسعودية: #مدير مالى و بنكى #محاسب عام #محاسب قانونى #محصل مالى الشروط .
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

28/12/2021
صورة الاعلان: مقاول اسفلت الاحساء

مقاول اسفلت الاحساء

(للبيع)

متخصصون فى عمل اسفلت الطروق وأمام المنازل والمحلات والردميان والبسكورس.

15 ريال

28/12/2021
صورة الاعلان: شحن الي جميع دول العالم جوي

شحن الي جميع دول العالم جوي

(فرص)

المنال للشحن الجوي تقدم افضل اسعار وافضل خدمة للشحن الجوي تصدير واستيراد لكل انحاء العالم وتخليص شها.
العنوان:

الرياض - السعودية

6 ريال

28/12/2021
صورة الاعلان: تاشيرة السعودية الامارات تركيا

تاشيرة السعودية الامارات تركيا

(للبيع)

اصدار تأشيرات دخول دول الخليج و تركيا 🛂 لكل الجنسيات المسموحه و الاعمار المملكه العربية الس.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

100 ريال

27/12/2021
صورة الاعلان: مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

(للبيع)

نحن مؤسسه خالد البديوي للانارة والكهرباء بالرياض يسعدنا ان نلبي جميع احتياجاتكم من الانارة الموفرة ل.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

27/12/2021
صورة الاعلان: إيجار سيارة رنج روفر 2022 بسعر خيالى فى القاهرة

إيجار سيارة رنج روفر 2022 بسعر خيالى فى القاهرة

(للإيجار)

إيجار سيارة رنج روفر 2022 بسعر خيالى فى القاهرة تقدم شركة ليموزين مصر إيجار رنج روفر 2022 الجديدة ك.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

800 جنيه

26/12/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات

بوابات دخول وخروج السيارات

(للبيع)

بوابات دخول وخروج السيارات بالتذكرة للمواقف المدفوعه 0570130761 مواقف السيارات المدفوعة بوابات التحك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

26/12/2021
صورة الاعلان: مدرس قدرات وتحصيلي )

مدرس قدرات وتحصيلي )

(طلب عمل)

مدرس قدرات ومواد تحصيلي فيزياء وكمياء ورياضيات خبرة متميزة في الشرح والتبسيط واتساب . 0554425791.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

26/12/2021
صورة الاعلان: كاميرا فحص أسفل السيارة

كاميرا فحص أسفل السيارة

(للبيع)

كاميرا تفتيش أسفل السيارة , أداة ذكية للكشف عن هيكل السيارة السفلى , وكشف أي مواد مخبأة فيه كالأسلحه.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

25/12/2021
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