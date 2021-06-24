عمله مصريه قديمه

(للبيع)
|عملة معدنية ضرب القسطنطينية سنة 1255 هـ قطرها 3.6 سم سمكها 2.5 مم عملة عثمانية معدنية ضربت في قسطنطينية عهد السلطان العثماني عبدالمجيد في عام 1255 هجري. قيمتها المكتوبة عليها هي 40 عزة نصره
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد الخطيب
|التليفون:
|01004919107
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|العنوان:
|وسط البلد- سنهور القبليه
الفيوم - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097811
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