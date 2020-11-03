عملات مصريه وعربية ا

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تفاصيل الإعلان
عملات مصريه وعربية من ايام السلطان حسين قبل ماىة سنه وما بعده ومن ايام المملكة الليبيه والبلدان ألعربيه الاخري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فريال احمد
التليفون: 01223726744

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العنوان: - العجوزه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/11/2020
رقم الإعلان: 2072912
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: ديكوريشن ارت

ديكوريشن ارت

(للبيع)

أهلاً بك،، شركه ديكوريشن ارت لمستلزمات الديكور ترحب بكم. يسعدنا التعامل معكم عملاء شركة ديكوريشن ارت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2020
صورة الاعلان: صيدلية للايجار بجوار عيادة نسا وتوليد بالهرم

صيدلية للايجار بجوار عيادة نسا وتوليد بالهرم

(للإيجار)

صيدلية 40م ايجار 5 الاف شامل المدير تأمين 20 ألف المدة 5 سنوات منطقة أبراج وكثافة سكانية وبجوارع.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

5,000 جنيه

17/11/2020
صورة الاعلان: دوبلكس 320متر بمدينه الشروق

دوبلكس 320متر بمدينه الشروق

(للبيع)

فرصة مميزة جدا 👈دوبلكس 320متر امامية عبارة عن ( 4غرف + 4حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

999,000 جنيه

17/11/2020
صورة الاعلان: دوبلكس 320متر بمدينه الشروق

دوبلكس 320متر بمدينه الشروق

(للبيع)

دوبلكس 320متر امامية عبارة عن ( 4غرف + 4حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الثالث.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

999,000 جنيه

17/11/2020
صورة الاعلان: مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ " طب الطوارئ" لمستشفى بالطائف فى السعودية

مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ " طب الطوارئ" لمستشفى بالطائف فى السعودية

(فرصة عمل)

مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ " طب الطوارئ" لمستشفى بالطائف فى السعودية شرط خبرة لاتقل عن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2020
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صورة الاعلان: نزودكم بالشغالات,ال مربيات,راعيا ت مسنين لكافة المحافظات

نزودكم بالشغالات,ال مربيات,راعيا ت مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

نزودكم بالشغالات,المربيات,راعيات مسنين لكافة المحافظات01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

17/11/2020
صورة الاعلان: متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز بمدينه

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز بمدينه

(للإيجار)

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بجوار دار الدفاع الجوي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250 جنيه

17/11/2020
صورة الاعلان: راعيات مسنين بيبيسيتر شغالات لجميع المحافظات

راعيات مسنين بيبيسيتر شغالات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

راعيات مسنين بيبيسيتر شغالات لجميع المحافظات01126700074 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اجانب – خاد.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

17/11/2020
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن : ( 3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + 100 م تراس ) .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

775,000 جنيه

17/11/2020
صورة الاعلان: باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)

شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن : ( 3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + 100 م تراس ) .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

720,000 جنيه

17/11/2020
صورة الاعلان: باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)

شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن : ( 3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + 100 م تراس ) .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

720,000 جنيه

17/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب كاشير مواد غذائية لشركة بمدينة بيشة

مطلوب كاشير مواد غذائية لشركة بمدينة بيشة

(فرصة عمل)

مطلوب كاشير مواد غذائية لشركة مواد غذائية بمدينة بيشة بالمملكة العربية السعودية خبرة لاتقل عن 5 سنو.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

17/11/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

اخـتـار الـمـضـمـون. اخـتـار چـاسـي بـاك 💯 كوب ورقي مقاس 4 اونز عالي الجوده 🔝&.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

17/11/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

#جديد #چاسي_باك #طبق_مقاس40أونز چـاسـي بـاك صُـنـاع الـمـلـوك 👑 👌 بدون مقدمات كتير ل.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

17/11/2020
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