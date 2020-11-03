عملات مصريه وعربية ا

(للبيع)
|عملات مصريه وعربية من ايام السلطان حسين قبل ماىة سنه وما بعده ومن ايام المملكة الليبيه والبلدان ألعربيه الاخري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فريال احمد
|التليفون:
|01223726744
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|العنوان:
|- العجوزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|18/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072912
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