بشرم والغردقة (عمال نظافة / وزراعة ) لا يشترط المؤهل – معرفة القراءة والكتابة فقط - السن من 18 : 35 سنة – راتب 2500ج + زيادة سنوية 12 % (سكن + 3وجبات + مواصلات – 23يوم عمل و 7 إجازة - تأمينات كاملة صحي واجتماعي ) الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism