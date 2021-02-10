عمال مغسله وزراعه

(فرصة عمل)
|عمال مغسلة وزراعة – لا يشترط مؤهل – يتم قبول شباب فقط – السن من 18 وحتي 35 سنة – سكن + 3وجبات + مواصلات + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية + 23 يوم شغل واسبوع إجازة – راتب 2500ج التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental
|التليفون:
|01001768722
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084113
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
5,000 جنيه
اتصل
2,000 ريال
اتصل