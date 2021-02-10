عمال مغسله وزراعه

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تفاصيل الإعلان
عمال مغسلة وزراعة – لا يشترط مؤهل – يتم قبول شباب فقط – السن من 18 وحتي 35 سنة – سكن + 3وجبات + مواصلات + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية + 23 يوم شغل واسبوع إجازة – راتب 2500ج التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mandarin Oriental
التليفون: 01001768722

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/2/2021
رقم الإعلان: 2084113
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