عمال مغسلة وزراعة – لا يشترط مؤهل – يتم قبول شباب فقط – السن من 18 وحتي 35 سنة – سكن + 3وجبات + مواصلات + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية + 23 يوم شغل واسبوع إجازة – راتب 2500ج الرقم الكودي : 3010210 الواتس : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com