عمال مغسلة او زراعة – لا يشترط مؤهل – يتم قبول شباب فقط – السن من 18 وحتي 35 سنة – سكن + 3وجبات + مواصلات + تأمين صحي + تأمين اجتماعي + زيادة سنوية + 23 يوم شغل واسبوع إجازة – راتب 2500ج الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن