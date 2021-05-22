عمال مصانع لحوم

(فرصة عمل)
|مصانع لحوم لشفت 12 ساعة + سكن + وجبة ) 35 يوم عمل براتب 3700ج ( مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية مرتين في السنة + حوافز ومكافات) الرقم الكودي : 3010210 الواتس : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,700 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094586
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