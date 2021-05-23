عمال لمصانع مواسير بالعبور

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مصانع مواسير بالعبور لشفت 8ساعات + سكن + وجبة ) براتب 2300ج ( – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة+ تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية مرتين في السنة + حوافز ومكافات الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Nile resort for tourism
التليفون: 01062972973

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العنوان: - التجمع
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,300 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/5/2021
رقم الإعلان: 2094723
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22/5/2021
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22/5/2021
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22/5/2021
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