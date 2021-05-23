عمال لمصانع مواسير بالعبور

مصانع مواسير بالعبور لشفت 8ساعات + سكن + وجبة ) براتب 2300ج ( – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة+ تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية مرتين في السنة + حوافز ومكافات الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism