عمال للايجار

(For Rent)
|نعلن نحن شركة الخدمات المساندة عن توفر عدد 700 عامل من الجنسيات الهند والنيبال والبنجلاديش وباكستان جاهزين للعمل مباشرة بعد التعاقد الرجاء التواصل معنا على الرقم 0556699683 Elshaffey@sanadss.com
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة سند للخدمات المساندة
|Telephone:
|+966556699683
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|Location:
|المملكة العربية السعودية- الرياض
Ar Riyad - Saudi Arabia
|Ad Information:
|Price:
|1 Riyal
|Posting Date:
|27/7/2023
|Ad Number:
|2239603
200 Riyal
500 Riyal
1 Riyal
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1 Riyal
1 Riyal
1 Riyal
1 Riyal
1 Riyal
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Call
Call
Call
1 Riyal
1 Riyal