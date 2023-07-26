عمال للايجار

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Saudi Arabia (Ar Riyad) [ Change location ]

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نعلن نحن شركة الخدمات المساندة عن توفر عدد 700 عامل من الجنسيات الهند والنيبال والبنجلاديش وباكستان جاهزين للعمل مباشرة بعد التعاقد الرجاء التواصل معنا على الرقم 0556699683 Elshaffey@sanadss.com
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة سند للخدمات المساندة
Telephone: +966556699683

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Location: المملكة العربية السعودية- الرياض
Ar Riyad -

Saudi Arabia
Ad Information:
Price: 1 Riyal
Posting Date: 27/7/2023
Ad Number: 2239603
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Price
Posting Date
Ad Photo: أعمال المقاولات المتكاملة بأفضل جودة وأقل تكلفة

أعمال المقاولات المتكاملة بأفضل جودة وأقل تكلفة

(For Sale)

تُعرف أعمال المقاولات المتكاملة بأنها عبارة عن تنفيذ وإدارة العديد من النشاطات المرتبطة بالبناء والت.

200 Riyal

26/7/2023
Ad Photo: كيف اكتب خطة تسويقية احترافية خطوة بخطوة

كيف اكتب خطة تسويقية احترافية خطوة بخطوة

(For Sale)

ما هي الخطة التسويقية؟ يتساءل البعض عن مفهوم أو تعريف الخطة التسويقية حتى يتبين لهم المعنى والغرض من.

500 Riyal

26/7/2023
Ad Photo: ظƒط§ظ…ظٹط±ط§طھ ط³ظٹط§ط±ط§طھ

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(For Sale)

كاميرات السيارات داش كام من مؤسسة احدث الانظمة للتواصل : 0547294544 المميزات الرئيسية: دقة عالية تص.

1 Riyal

25/7/2023
Ad Photo: جهاز برو إكستاندر Proextender

جهاز برو إكستاندر Proextender

(For Sale)

جهاز برواكستاندر استخدامه ست ساعات يوميا لمدة ستة شهور يعطيك استطالة من 2 الى 5 سم والنتائج اللي توص.

Call

24/7/2023
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(For Sale)

الان من مؤسسة احدث الانظمة new systems جهاز التحكم في الأبواب Zkt F22 الجهاز يعمل بالبصمة – الكارت .

1 Riyal

22/7/2023
Ad Photo: معلمة مصرية خبرة تأسيس ومتابعة بالصيفية خبرة 11سنوات

معلمة مصرية خبرة تأسيس ومتابعة بالصيفية خبرة 11سنوات

(Job request)

مدرسة مصرية خصوصية للتأسيس بالصيف وتقوية القراءة والكتابة وضعف الاملاء متابعة وتأسيس رياضيات انجليزي.
Location:

Tabuk - Saudi Arabia

1 Riyal

21/7/2023
Ad Photo: ط¬ظ‡ط§ط² ط§ظ„ط­ط¶ظˆط± ظˆط§ظ„ط§ظ†طµط±ط§ظپ Zkt Eco Mb10

ط¬ظ‡ط§ط² ط§ظ„ط­ط¶ظˆط± ظˆط§ظ„ط§ظ†طµط±ط§ظپ Zkt Eco Mb10

(For Sale)

جهاز الحضور والانصراف Zkt Eco Mb10 اسعار خاصة من شركة احدث الأنظمة علي جميع اجهزة الحضور والانصراف .

1 Riyal

18/7/2023
Ad Photo: كاميرات المراقبه للمنازل والشركات

كاميرات المراقبه للمنازل والشركات

(For Sale)

كاميرا مراقبة شبكية خارجية 8 ميجا 50 متر تصوير ليلي للتواصل واتس: 0542690052 الشركة المصنعة : هيكفي.

1 Riyal

15/7/2023
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(For Sale)

الان من مؤسسة احدث الانظمة new systems انتركم هيكفيجن Hikvision انتركم هيك فيجن،احصل الأن على انترك.
Category: 

1 Riyal

15/7/2023
Ad Photo: سنترلات جراند برايم يستار ip

سنترلات جراند برايم يستار ip

(For Sale)

سنترالات IP جراند ستريم وياستر للتواصل واتس:0547815686 يعتبر سنترلات IP هو نظام الاتصالات الحديث ال.
Category: 

Call

15/7/2023
Ad Photo: مطلوب اطباء لمستشفى حكومي بالسعوديه

مطلوب اطباء لمستشفى حكومي بالسعوديه

(Job Opportunity)

مطلوب لمستشفى حكومي بالرياض (الخرج):- ١- اسشاري جراحة تجميل . ٢- استشاري طب اعصاب. .

Call

12/7/2023
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(For Sale)

شاشات تفاعلية عرضية او طولية 0595688150 مجموعة الشاشات التفاعلية هي الطريقة الجديدة في طريقة عرض الإ.

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11/7/2023
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(For Sale)

نظام انتظار العملاء 0595688150 يعتبر نظام انتظار العملاء الرقمى من أحدث الطرق المتتطورة والعلمية لت.

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10/7/2023
Ad Photo: معلمة مصرية خبرة تأسيس ومتابعة بالصيفية خبرة 11سنوات

معلمة مصرية خبرة تأسيس ومتابعة بالصيفية خبرة 11سنوات

(Job Opportunity)

مدرسة مصرية خصوصية للتأسيس بالصيف وتقوية القراءة والكتابة وضعف الاملاء متابعة وتأسيس رياضيات انجليزي.
Location:

Tabuk - Saudi Arabia

1 Riyal

9/7/2023
Ad Photo: ط§ظ†ط¸ظ…ط© ط§ظ†طھط±ظƒظ… ظ„ظ„ط¨ظٹط¹

ط§ظ†ط¸ظ…ط© ط§ظ†طھط±ظƒظ… ظ„ظ„ط¨ظٹط¹

(For Sale)

الان من مؤسسة احدث الانظمة new systems انتركم هيكفيجن Hikvision انتركم هيك فيجن،احصل الأن على انترك.
Category: 

1 Riyal

9/7/2023
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