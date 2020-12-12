عمال مغسلة وزراعة – لا يشترط مؤهل يتم قبول شباب فقط السن من 18 وحتي 35 سنة سكن 3وجبات مواصلات تامين صحي تامين اجتماعي زيادة سنوية 23 يوم شغل واسبوع إجازة راتب 300