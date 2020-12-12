(فرصة عمل)
|عمال مغسلة وزراعة – لا يشترط مؤهل يتم قبول شباب فقط السن من 18 وحتي 35 سنة سكن 3وجبات مواصلات تامين صحي تامين اجتماعي زيادة سنوية 23 يوم شغل واسبوع إجازة راتب 300
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة ماندارين أورينتال للسياحة والتوريدات
|التليفون:
|01026317907
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|العنوان:
|القاهرة- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077846
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